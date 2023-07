Com emergência superlotada, IJF recebe visita da OAB e do Ministério Público

Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil Subsecção Ceará (OAB-CE) e do Ministério Público do Ceará (MPCE) visitaram o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, neste domingo, 2, para vistoriar a emergência da unidade e apurar os relatos de superlotação e demora no atendimento, atribuídos pela Prefeitura de Fortaleza à greve dos enfermeiros.

O presidente da Comissão de Saúde da OAB-CE, Ricardo Madeiro, e a promotora de Justiça Ana Cláudia Uchoa conversaram com os profissionais e pacientes da unidade sobre os impactos da paralisação no serviço prestado aos pacientes. Cerca de 80 pessoas aguardavam consulta nos corredores do hospital.

