Tamanduá-mirim é resgatado por bombeiros em Crateús

Um tamanduá-mirim foi resgatado, nessa segunda-feira, 26, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), no município de Crateús.

De acordo com o CBMCE, a equipe de bombeiros foi acionada com informações de que o animal estaria nas proximidades do prédio público do Núcleo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

O mamífero foi encontrado na área externa do local. A equipe se aproximou do animal de forma cautelosa para não causar estresse ao bicho.

Tamanduá-mirim foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) em Crateús Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Durante o resgate, os bombeiros utilizaram uma pinça e uma jaula, onde o animal foi colocado.

Após o procedimento, o tamanduá-mirim foi levado a uma região florestal e devolvido com segurança ao habitat natural.