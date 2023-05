Mais de 5 mil mudas foram plantadas em Fortaleza em 2023

Grande parte do plantio ocorreu no mês de março, período em que é celebrado o Dia Internacional da Floresta e da Árvore (21/03)

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), realizou 12.112 serviços de manutenção da cobertura vegetal da Cidade, entre janeiro e abril deste ano. Conforme o Município, dentre as atividades realizadas no período está a plantação de 5.879 novas mudas.

Grande parte do plantio ocorreu no mês de março, período em que é celebrado o Dia Internacional da Floresta e da Árvore (21/03). Durante a data, foram plantadas mais de 2.200 mudas em um intervalo de uma hora. No geral, ao longo do mês foram cultivadas 4.329 mudas na Cidade alencarina.

Além da plantação foram realizadas diversas outras intervenções no primeiro quadrimestre do ano, como 5.917 podas de árvores. Iniciativa obedece a um cronograma "para prevenir os riscos de tombamento e quebra de galhos". A UrbFor já recolheu ainda 316 árvores caídas neste ano.

Como solicitar serviço de poda de árvores

Tanto as ações de podas de árvores, como as de retirada de arborização de vias e ruas públicas, devem ser orientados por uma equipe técnica responsável, que vai até o local para avaliar as condições da planta.

Solicitações desses serviços devem ser encaminhadas à Autarquia, por meio do número de WhatsApp (85) 9 8682 2269. A população também pode solicitar o serviço por meio da Central 156, por telefone, ou presencialmente nas sedes das Secretarias Regionais, conforme a Prefeitura.

No caso de árvores caídas no período noturno, aos fins de semana e feriados, é o Corpo de Bombeiros quem atende à demanda, por meio da Central 193.