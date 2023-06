Procurado pela Justiça do Ceará é preso em São Paulo

As investigações da Polícia Civil foram feitas a partir de um trabalho do Núcleo Avançado de Inteligência de Juazeiro do Norte (NAI) da PC-CE, que localizou o homem em São Paulo

Em operação conjunta com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu três mandados de prisão preventiva contra um homem que estava foragido da Justiça. O suspeito de uma tentativa de homicídio, um homicídio, roubo e corrupção de menor, foi capturado na manhã dessa quinta-feira, 22.

As investigações da PC-CE foram feitas a partir de um trabalho do Núcleo Avançado de Inteligência de Juazeiro do Norte (NAI) da PC-CE, que localizou o homem em São Paulo. Contra ele, três mandados de prisão preventiva foram expedidos pelo poder judiciário por crimes cometidos desde 2018.

Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais apuraram que ele teria fugido para o município de Bertioga, em São Paulo, por praticar crimes como homicídio, tentativa de homicídio, roubo e corrupção de menor em Várzea Alegre, no Cariri cearense.

O suspeito foi encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil de São Paulo, onde os procedimentos cabíveis foram realizados. O preso deve ser depois encaminhado ao Ceará. Nome dele não foi divulgado.