Prefeitura de Fortaleza oferta 575 vagas para cursos gratuitos

Foram abertas inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos que serão realizados em Fortaleza, durante o mês de julho, com 575 vagas. A iniciativa teve início nesta quarta-feira, 21 de junho, sendo parte do programa Fortaleza + Futuro, da Prefeitura do município.

Sob coordenação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), o objetivo é estimular a geração de emprego e renda na Capital.

Além da SDE, o projeto é uma parceria com o Sistema da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), juntamente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Ceará). As cargas horárias variam entre 16h/a e 160h/a.

Os cursos incluem áreas como moda, gastronomia, saúde, beleza, gestão e tecnologia da informação, em turmas presenciais. Inscrições poderão ser feitas no site Mais Futuro até que as vagas de cada modalidade se esgotem.

Interessados devem apresentar documento oficial com foto (RG), CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Os cursos são destinados a moradores de Fortaleza acima de 18 anos. Além dos documentos, é preciso seguir alguns requisitos que podem variar de acordo com o curso escolhido.

As aulas ocorrem nas unidades do Senac e do Senai, além de equipamentos da SDE. Ao final do curso, os alunos receberão certificado gratuito.

Também é possível entrar em contato pelo telefone 0800 222 3656, pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (85) 9 8403.9559.

Serviço:

Inscrições para o Programa + Futuro

Local: Unidade de Atendimento do Desenvolvimento Econômico (Av. Santos Dumont, 2500 - Aldeota - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)

Site Mais Futuro maisfuturo.sde.fortaleza.ce.gov.br/

Telefone: 0800 222 3656



