São João 2023: Festas juninas em Fortaleza neste final de semana

Com programação variada, os amantes de festa junina poderão escolher entre os mais diversos eventos para participar em Fortaleza e Região Metropolitana

A programação de festas de São João segue por todo o Ceará. Com eventos gratuitos em Fortaleza e nas cidades do Interior, os festejos juninos ocorrem em praças, shoppings e por diversos locais.

Neste sábado, 17, a Vila Junina do shopping Riomar Kennedy recebe o Trio Voz Nordestina, a partir das 17 horas, para embalar o final de semana de toda a família. Na mesma data, a Praça da Maravilha, em Quixeramobim, será animada com a apresentação dos músicos Ranier Oliveira e Luiz Paulo do Acordeon.

Já no domingo, 18, o Shopping Benfica recebe o 3º Festival de Quadrilhas Juninas Infantis, a partir das 16 horas. Já na Região Metropolitana de Fortaleza, o Grand Shopping de Messejana promove o Arraiá da Alegria a partir das 17 horas.



Confira programação de São João em Fortaleza neste final de semana:

Sábado, 17

Sesc na Feira

Com Vanúbio Limeira, Isael Custódio e repentistas Paulo de Iguatu e Antônio Hélio



Quando: a partir das 9 horas



Onde: Abrigo Metálico (rua Floriano Peixoto, s/n - Centro Comercial de Iguatu)



Gratuito

Vila Junina

Com Trio Voz Nordestina



Quando: a partir das 17 horas



Onde: RioMar Kennedy (avenida. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)



Gratuito

São João na Vila Azul do Mar

Com Os Lamparinos



Quando: a partir das 17 horas



Onde: Vila Azul do Mar - Beach Park (avenida Oceano Atlântico, 413 - Porto das Dunas)



Gratuito

Cidade Cuscuzópolis

Com Giordano Cantor



Quando: a partir das 19 horas



Onde: cidade junina do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



Gratuito

Arraiá Paroquial

Com Ranier Oliveira e Luiz Paulo do Acordeon



Quando: a partir das 19 horas



Onde: Praça da Maravilha (rua Dr. Anísio Mendes - Maravilha, Quixeramobim)



Gratuito



Domingo, 18

Cidade Cuscuzópolis

Com Trio Cuscuz com Ovo

Quando: a partir de 8h30min



Onde: cidade junina do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



Gratuito

3º Festival de Quadrilhas Juninas Infantis

Quando: a partir de 16 horas



Onde: área de eventos do Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 – Benfica)



Gratuito

São João na Vila Azul do Mar

Com Banda Aquarelinha



Quando: a partir de 17 horas



Onde: Vila Azul do Mar - Beach Park (avenida Oceano Atlântico, 413 - Porto das Dunas)



Gratuito

Arraiá da Alegria

Quando: a partir de 17 horas



Onde: praça de alimentação do Grand Shopping (avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana)



Gratuito



