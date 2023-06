"Estamos acompanhando a luta das mães na luta por justiça", diz diretora da Anistia Internacional

A Anistia Internacional está presente no primeiro julgamento da chacina do Curió, que ocorre na manhã desta quarta-feira, 20, no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), em Fortaleza. A organização busca garantir o direito dos familiares das vítimas.

“Fizemos uma documentação extensiva desse caso e estamos acompanhando as mães na luta por justiça”, diz Alexandra Montgomery, diretora de programas da organização. “A Anistia tem feito um processo de apoio a essas mães.”

Em abril, a organização fez uma reunião com o governador do Estado, Elmano Freitas (PT), com o Ministério Público (MP) e com a Defensoria Pública. “Para garantir uma boa defesa do direito dos familiares na busca pela justiça”, explica ela.

“Foram mais de 45 policiais envolvidos. 34 foram denunciados e, hoje, é o julgamento de quatro. Então, foi um processo profundo de investigação das autoridades cearenses. A gente tem confiança de que a Justiça vai chegar para essas famílias”, complementa.

A Anistia Internacional é uma organização não governamental que defende os direitos humanos em todo o mundo.

Fundada em 1961, trabalha para combater violações como prisões arbitrárias, tortura, pena de morte, discriminação, censura e violência de gênero. Ela produz pesquisas, campanhas de conscientização e pressiona governos e entidades a agir contra casos de violações aos direitos humanos.