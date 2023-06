Avião com banda de Tierry pousa de emergência após porta abrir no ar

Avião da banda do cantor Tierry precisou fazer um pouso de emergência após porta traseira abrir no ar

A banda do cantor Tierry passou por um susto nesta segunda-feira, 12. A equipe do artista sertanejo estava em um avião que saiu de São Luís, no Maranhão, quando parte da fuselagem na parte traseira se soltou.

O incidente com a fuselagem do bimotor aconteceu 30 minutos depois da decolagem. Com o ocorrido, a porta traseira do jatinho abriu no ar. O piloto da aeronave retornou para o Aeroporto Hugo da Cunha Machado para o pouso de emergência.

“Só temos uma vida, devemos fazer tudo o que nos faz feliz sem medo de arriscar, pois quando perceber pode ser tarde demais e não terás outra chance para viver tudo de novo”, desabafou Renato Butyca, produtor que estava no avião, em postagem no Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do piloto, havia outras onze pessoas no avião. Não houve feridos. O cantor dos hits “Lá Ele”, “Rita” e “Vira-Lata Caramelo” não estava no voo, ele embarcaria somente depois.

Tierry estava em São Luís para uma apresentação em uma festa junina. Segundo a equipe do artista, os músicos estão bem e tudo não passou de um susto. Nas redes sociais, o artista agradeceu as mensagens de apoio em nome da equipe.



Avião com banda de Tierry pousa de emergência após fuselagem soltar; vídeo https://t.co/je4MFzxlNu



Cantor não estava no mesmo voo #Correio24h pic.twitter.com/olSGSeHODl — Jornal CORREIO (@Correio24hBA) June 13, 2023

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui