Pinacoteca do Ceará concorre a prêmio nacional por sua programação

A Pinacoteca do Ceará está concorrendo ao prêmio ABCA na categoria "Nordeste" por sua programação

A Pinacoteca do Ceará, museu que integra a Rede Pública de Equipamentos da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult -­ CE), é finalista do Prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) de 2022. A instituição concorre ao prêmio “Destaques Regionais", na categoria Nordeste, por sua programação.

Divulgada na quarta-feira, 3, a lista tríplice da categoria Nordeste inclui, ainda, o artista Raul Córdula, por sua trajetória, e o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), também por sua programação. A indicação é elaborada pelos associados. A votação acontece por meio de formulário online pelos cerca de 165 associados de todo o País. Ainda não há data para divulgação dos vencedores.

Pinacoteca do Ceará

Inaugurada em dezembro de 2022, a Pinacoteca do Ceará realizou, até então, 46 ações formativas como visitas mediadas, três seminários, sete cursos e oficinas, oito aulas abertas, além de lançar o 1º Edital de Pesquisa e Criação com 12 bolsistas e um Ateliê de Pesquisa e Crítica, que selecionou 40 pesquisadores para dois ciclos formativos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com quatro exposições em cartaz – a mostra "Bonito Pra Chover", que reúne “Se Arar”, “Amar Se Aprende Amando” e “No Lápis da Vida Não Tem Borracha”, além da exposição “Negros na Piscina”, em parceria com o Fotofestival Solar –, já recebeu mais de 60 mil visitantes. O acesso à Pinacoteca é gratuito, de quinta a sábado, das 12h às 20 horas, e aos domingos, de 10h às 18 horas.

Sobre o assunto Gratuito: seminário 'Negros na Piscina' ocorre neste fim de semana

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui