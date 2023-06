Suspeita de atear fogo em suposta amante do marido é presa em Mombaça

Vítima foi levada ao hospital do município, mas precisou ser transferida ao Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, com queimaduras de terceiro grau pelo corpo

Uma mulher de 49 anos foi presa suspeita de atear fogo na suposta amante do marido no município de Mombaça, interior do Ceará, na noite da última quarta-feira, 7.

A vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar da cidade, mas precisou ser transferida ao Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, com queimaduras de terceiro grau pelo corpo.

Já a suspeita foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e conduzida à Delegacia Regional de Tauá, unidade plantonista da região, onde foi autuada.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a prisão depois que autoridades foram informadas da ocorrência por terceiros e deram início às diligências.

As investigações sobre o caso seguem em andamento, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e detalhes sobre as circunstâncias do crime não foram divulgados.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Tauá: (88) 3437 1888