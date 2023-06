Casal de empresários é morto em condomínio de luxo no Maranhão

Polícia suspeita que duplo homicídio tenha relação com agiotagem. Uma faca e um bilhete foram encontrados no local do crime

Um casal de empresários foi encontrado morto em um condomínio de alto padrão no município de Balsas, no interior do Maranhão, nessa sexta-feira, 9. As vítimas, que apresentavam ferimentos de faca, foram identificadas como Gaspar Alves Loiola e Lucinalva Silva Loiola.



Os corpos foram localizados depois que o motorista da família se dirigiu até a residência do casal para buscá-lo e estranhou o fato de nenhum dos dois atender ao telefone.

Preocupado, o funcionário procurou familiares das vítimas, que se dirigiram ao condomínio e encontraram os corpos por volta de meio-dia. O empresário foi encontrado na sala, enquanto a esposa estava no quarto. A Polícia foi acionada em seguida.

O carro do casal foi achado em um terreno baldio a cerca de dois quilômetros da residência, com indícios de uma tentativa de se atear fogo ao veículo, que possuía uma faca em seu interior.

As câmeras de segurança da residência foram retiradas, e um bilhete foi encontrado no local, cujo conteúdo não foi divulgado.

A investigação do caso será conduzida pela Polícia Civil, que suspeita que o crime esteja relacionado à agiotagem. Os empresários passaram quase 20 anos nos Estados Unidos e retornaram ao Brasil no fim de 2022.