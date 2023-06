Estação do VLT na Expedicionários é ponto para observação de aviões em Fortaleza

O local se tornou uma atração do bairro Montese. Moradores passaram a usar a plataforma de VLT para observar as aeronaves

Se engana quem pensa que a Estação Expedicionários, localizada no Montese, serve apenas para pegar o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O local tem sido um dos pontos turísticos da população fortalezense desde sua inauguração, em dezembro do ano passado, por conta do espaço permitir admiração dos que pelo céu sobrevoam: as aeronaves, que chegam e saem do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza.

A localização da estação, bem próxima à pista — vizinha, separados apenas por um muro e grades —, proporciona uma vista privilegiada dos pousos e decolagens na Capital. Por isso, curiosos e apaixonados por aviação podem observar, por um ângulo praticamente linear, a movimentação dos voos.



Um dos pontos que facilita a jornada de quem vai ver os aviões é a gratuidade do aparelho. Toda a linha Parangaba-Mucuripe, ao qual a Estação Expedicionários pertence, opera sem a cobrança de tarifa desde o início de suas operações em 2017, quando foi iniciada a fase de testes do ramal.



As famílias Silva e Rodrigues foram aproveitar esta oportunidade em conjunto. "A gente mora no Mondubim, e ela mora no Maracanaú. Pegamos uma conexão do metrô para o VLT. No caso, a gente paga só uma passagem, do metrô, aí pegou o VLT, que não paga nada. Aí a gente vai voltar no mesmo itinerário", conta Camila Silva, de 28 anos, acompanhada da amiga Caroline Rodrigues, de 25 anos.

"Viemos apreciar porque tem um acesso disponível gratuito e isso facilita para todo mundo. As crianças estão se divertindo. Eu achei este aplicativo, o FlightRadar, e ele é muito bom, o clima tá agradável, e nós estamos nos divertindo. A gente chegou faz uns 30 minutos ou um pouco mais. Já vimos duas aterrissagens e uma decolagem", afirma Camila.

"Antigamente, vínhamos para o Aeroporto, mas aqui é muito mais agradável, porque a gente fica vendo eles de outro ângulo. E ele ama [aponta para o filho Enzo, de 7 anos]. E ele também [aponta para o sobrinho, Jonatan, de 3 anos]. Então, para as crianças é perfeito", disse.

Camila relembra os momentos que passou ao lado da mãe Tereza Silva, 55, ainda quando criança, vendo os aviões de longe com felicitância e nostalgia. "É maravilhoso poder rever isso e trazer as crianças para cá. Porque é uma coisa que meus pais faziam, e agora… agora a gente vai passando e passando. Ainda não é possível reunir todo mundo e fazer uma viagem, então é algo que a gente tem o prazer em realmente ver”, conta, emocionada.

Família aproveita e se diverte contando quantos aviões já pousaram e decolaram no Aeroporto Crédito: AURÉLIO ALVES

Já quem tomou a iniciativa de levar as novas gerações da família Lima foi Davi, de 16 anos. Ele, Levi, de 11 anos, e Lívia, de 10, estavam sem nada para fazer e decidiram sair da Parangaba para ir até a estação para adorar os aviões.

"Desde quando eu era criança, meus pais paravam aqui perto para ver, hoje fui eu quem vim aqui trazer eles. Tinha lembranças muito boas, aí trouxe eles para terem a mesma lembrança. Tô ensinando o que meus pais ensinaram. E, futuramente, espero que possamos conversar sobre isso", almeja o jovem.

"É a primeira vez que estamos fazendo isso. O primeiro [avião] que vimos achamos muito legal", concordaram Davi, Levi e Lívia.

Irmãos visitam pela primeira vez a Estação dos Expedicionários apenas para visualizar os voos Crédito: AURÉLIO ALVES

"Spotters" agradecem



Os "spotters", observadores que ficam "plantonando" em regiões aéreas como esta, também foram beneficiados com a vinda deste novo espaço.



Segundo Glauber Melo, administrador do perfil @golf_mike_charlie, desde julho do ano passado, a Fraport instalou cercas duplas em áreas que antes eram tidas como públicas e de fácil acesso para a realização de fotografias.

Spotters também fazem uso da Estação para registrar voos Crédito: AURÉLIO ALVES

"Diante da vista excepcional que a estação dá, inclusive mais ampla que a do antigo terminal da Vila União, os 'spotters' viram a possibilidade de exercer a prática do 'spotting' aqui [na estação]. Cientes de que a estação VLT pertence ao modal de transporte público, solicitamos autorização do Metrofor para a prática utilizando câmeras fotográficas, que foi concedida", revela Glauber.

No entanto, o órgão estabeleceu algumas regras de horários e condições de identificação, estas semelhantes às do aeroporto.



Cuidado na Estação

Agentes de segurança do Metrofor acrescentam um cuidado que, comumente, está sendo desrespeitado: a ultrapassagem da faixa amarela, pois a pessoa pode cair ou sofrer um grave acidente. Para tanto, toda vez que uma pessoa avança a faixa sem a devida presença de um VLT, um segurança apita e adverte.

Fim da obra

Até o fim de 2023, a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) prevê que as duas estações estarão prontas. A Expedicionários, já entregue, e a Aeroporto, além da estrutura da linha férrea dos trechos em superfície e em elevado.

O POVO questionou a Seinfra quais benefícios ela trará para quem usa o aeroporto e o VLT e qual o andamento das obras, mas não obtivemos resposta. (Colaborou Kleber Carvalho/Especial para O POVO)