Avenida Miguel Aragão passa por manutenção nesta sexta-feira, 9

As intervenções fazem parte do 20ª mutirão de zeladoria, manutenção e educação ambiental e tem como objetivo minimizar impactos das chuvas

A avenida Miguel Aragão, no bairro Aracapé, em Fortaleza, passa por ações de zeladoria, manutenção e educação ambiental nesta sexta-feira, 9 de junho. A iniciativa é parte da 20ª edição de mutirão de serviços coordenado pela Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger).

Nesta sexta-feira, a partir das 7h30min, o trecho de 1,4 km entre a avenida Dr. Mendel Steinbruch e a rua Miguel Arruda será contemplado por ações como varrição, plantio de árvores, pintura de meio-fio e manutenção de postes de iluminação pública.

Durante as intervenções, 12 agentes e orientadores de tráfego da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) devem realizar o controle de trânsito na região. Na ocasião, a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) vai distribuir 150 mudas de plantas ornamentais e medicinais.

Durante o mutirão, 50 funcionários da Autarquia devem trabalhar em podas, supressões e plantio de 30 árvores. Já para as ações de zeladoria, como capina, limpeza de boca de lobo e pintura de meio-fio, foram alocados 28 trabalhadores. Outras sete pessoas estão encarregadas de manutenção da malha viária.

Também será realizada a manutenção dos postes de iluminação, por meio da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, as intervenções fazem parte de um plano integrado de medidas preventivas com o objetivo de minimizar o impacto das chuvas na capital cearense. Este é o segundo mutirão realizado no mês de junho.