Quatro mandados de prisão são cumpridos no Ceará

Prisões ocorreram no municípios de Fortaleza, Aquiraz e Itaitinga

A Força-Tarefa de Segurança Pública do Ceará cumpriu, entre o sábado, 3, e esta segunda-feira, 5, quatro mandados de prisão— sendo eles dois preventivos e dois definitivos. Prisões ocorreram no municípios de Fortaleza, Aquiraz e Itaitinga. Informações são da Polícia Federal do Estado (PF-CE).

O primeiro mandado a ser cumprido foi um preventivo, em desfavor de um homem de 22 anos que é suspeito de envolvimento em organização criminosa. Prisão ocorreu na Capital, no último sábado.

Já nesta segunda, policiais cumpriram outro mandado preventivo, dessa vez em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Detido é um homem de 63 anos suspeito pelo crime de homicídio qualificado e que já estava "recolhido em uma unidade prisional do Estado".

Ainda hoje, foram cumpridos também dois mandados de prisão definitiva em Itaitinga, contra dois homens, de 35 e 36 anos, "condenados pelos crimes de roubo e receptação, e pelo crime de furto".