Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha em Fortaleza

Suspeito de 46 anos foi detido no bairro Vila Manoel Sátiro

Agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriram, no domingo, 4, um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 46 anos que é suspeito de ter estuprado a própria filha, quando ela tinha apenas 15 anos. Segundo instituição, indivíduo foi detido no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza.



Investigação aponta que o crime aconteceu em 2013. Na ocasião, o homem teria se aproveitado da proximidade que mantinha com a filha, que na época ainda era menor de idade, para violentar ela.

Prisão ocorreu logo após ser expedida uma ordem judicial para que suspeito fosse detido de forma preventiva pelo crime de estupro.

Indivíduo foi localizado e capturado pela manhã do domingo último. Após os procedimentos, ele foi colocado à disposição da Justiça.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Maracanaú: (85) 3101 2830