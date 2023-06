Passeio Ciclístico marca o início da programação do dia Mundial do Meio Ambiente em Fortaleza

Evento terá concentração no Parque Cidade da Criança com destino à Praça Rachel de Queiroz; inscrições são gratuitas

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), realizará na manhã deste domingo, 4, o Pedal Ambiental. Segundo a pasta, a atividade tem como objetivo estimular práticas saudáveis entre os fortalezenses.

O passeio terá concentração no Parque Cidade da Criança, no bairro Centro, a partir das 7 horas da manhã, e o destino será o Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy. No local, os inscritos farão o credenciamento. Evento marca o início da programação da Prefeitura de Fortaleza que acontece durante todo o mês de junho.



As inscrições estão abertas e podem ser feitas através da plataforma Sympla até este sábado, 3. A inscrição é gratuita e os 100 primeiros que trouxerem recicláveis receberão blusa do evento.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com seis quilômetros de extensão, o percurso terá um ponto de apoio na Praça Otávio Bonfim, no bairro Farias Brito, onde os participantes poderão se hidratar para seguir em direção ao local da chegada.



De acordo com a Prefeitura, durante toda a ação, os ciclistas receberão apoio de segurança da Inspetoria Cicloviária da Guarda Municipal de Fortaleza, bem como o controle do tráfego dos agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A previsão para a chegada no Parque Rachel de Queiroz é às 8h30min. Os ciclistas serão recepcionados em mais um ponto de hidratação.



No Parque Rachel de Queiroz, os ciclistas poderão participar de atividades de educação ambiental, como troca de mudas por recicláveis, pintura ambiental, sementeira, além da Feira Balaio Ambiental, com a venda de produtos ambientais por ONGs que trabalham com material reciclado e outros materiais ecológicos.



Serviço



Pedal Ambiental

Data: 4 de junho (domingo)

Horário: 7 horas

Concentração: Cidade da Criança (retirada de camisas e largada)

Ponto de apoio: Praça Otávio Bonfim

Chegada: Parque Rachel de Queiroz

Inscrições: no site do Sympla (evento gratuito)