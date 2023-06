Comerciante de Fortaleza é preso com carga roubada de metais

Mercadoria foi roubada em Morada Nova no dia 27 de maio

Um comerciante do bairro Passaré, em Fortaleza, foi preso nessa quinta-feira, 1º, com uma carga roubada de metais avaliada em R$ 135 mil. Francisco Antônio Ferreira Moreira, 52, também conhecido como “Fran”, foi autuado por receptação qualificada.

O roubo da carga ocorreu em Morada Nova, interior do Ceará, no sábado, 27. A Delegacia Regional de Russas, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), conseguiram localizar o carro que teria dado apoio ao crime.

A carga foi encontrada na empresa de Francisco já pronta para ser comercializada, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O homem já tinha registros criminais pelos crimes de receptação, homicídio, associação criminosa, roubo e outros delitos.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Rafael Biazi, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, os suspeitos atiraram contra o caminhão, fazendo com que o motorista parasse o veículo. O condutor foi mantido sob cárcere por cerca de cinco horas.

Cerca de 80% da carga foi recuperada. As investigações continuam para identificar mais envolvidos no crime.