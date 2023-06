Família colombiana que pedala há 4 anos pela América Latina chega a Fortaleza

Desde 2018, Eliza Valbuena, de 34 anos, Sebastián Foronda, de 40, e o filho do casal, Karim, de 6 anos, viajam pela América Latina de bicicleta. A família colombiana de estradeiros, que já atravessou a Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina, tudo sob duas rodas, chegou a Fortaleza.

À época em que decidiram partir em viagem pela América do Sul, Eliza trabalhava como administradora e Sabastian, como bibliotecário, uma vida que consideravam normal. Entretanto, foi a perda de um bebê, entre outros fatores, que motivou o casal a seguir viagem em duas bicicletas adaptadas que pesam um total de 100 kg, juntas.

“A bicicleta foi a opção que mais se adaptou ao nosso sonho de viajar, já que não contávamos com o dinheiro para comprar um carro e viajar de uma maneira mais confortável,” explica Eliza.

Apesar de deixar a vida que estabeleceram não ser uma decisão fácil, Eliza acredita que todas as pessoas tem um fogo no coração que lhes guia. Com isso, ela lembra que eles decidiram “deixar tudo para ir sem certeza de nada. Ficar em um dia em um palácio, depois em um lugar com muita humildade.”

Ao saberem por um médico que não poderiam ter filhos, o casal começou a planejar a viagem, sem saber que, antes que pudessem partir, Eliza descobriria uma gravidez. A chegada de Karim representou uma mudança de planos, mas não impediu que o casal seguisse o sonho. Karim partiu em expedição com os pais quando tinha apenas um ano e quatro meses e desde então tem passado a vida viajando.

Entre as experiências consideradas por Eliza como mais marcantes durante a viagem estão “ver os pinguins, ver a neve, poder pedalar pela Cordilheira dos Andes, navegar pelo Rio Amazonas e visitar a cidade mais austral do mundo. Estar em lugares únicos no mundo.”

Em 2020, devido à pandemia de Covid-19, a família retornou à Colômbia em um vôo humanitário, com auxílio do governo colombiano. Eles estiveram em viagem pelo país até dezembro de 2022, quando iniciaram a sua viagem pelo Brasil, onde pretendem conhecer as Cataratas do Iguaçu, Rio de Janeiro. Florianópolis e a Estrada Real.

A família marcou, em um mapa, as viagens pelos países da América do Sul (em vermelho), pela Colômbia (em azul) e pelo Brasil (em verde) Crédito: Reprodução

Partindo do Amazonas com destino a São Paulo, Eliza, Sebastian e Karim chegaram ao Ceará no dia 20 de abril, pela fronteira com o Maranhão. “O Ceará é um estado muito bonito, mas o calor é cada vez mais intenso”, colocou a família no perfil do Instagram que usa para compartilhar a sua viagem. De fato, para Eliza, o clima extremo e as doenças às quais estão propensos são as maiores dificuldades da viagem.

Recentemente, a maior dificuldade encontrada pela família é consertar a bicicleta de Karim, adaptada com uma cadeira coberta e uma buzina de borracha, após uma das peças ter se quebrado durante o caminho. Além da corrente quebrada, o pneu da bicicleta também está baixo. Por isso, eles têm buscado apoio para resolver a situação.

Apesar dos percalços enfrentados no caminho, a família se preocupa, também, em garantir que Karim tenha uma educação de qualidade. Atualmente, ele cursa o segundo ano do ensino fundamental e está aprendendo, entre outras matérias, matemática, ciências, artes e espanhol.

“Karim estuda em uma escola certificada a distância, mas o que permite que sua educação seja de qualidade é que ele pode vivenciar tudo o que lhe ensinam em sua escola no dia a dia vendo a realidade do mundo não através de livros ou vídeos”, explica Eliza.

O menino só é permitido pelos pais a usar o celular uma hora por dia, mas conta que gosta de jogar no aparelho. Seu favorito, no momento, é um jogo de kung fu. Ele também carrega consigo uma espada de madeira, que ganhou de presente de um marceneiro que a família conheceu durante a viagem, após Karim perder a espada antiga que tinha durante o trajeto.

Enquanto Karim brinca com a espada, Sebastian lembra da vez em que Eliza esqueceu os óculos, o que percebeu somente após quilômetros de viagem, tendo que voltar para buscá-los.

A rotina da família é constante, acordam às 6h30min e começam os preparativos para as viagens e percorrem cerca de 50 km por dia. Enquanto pedalam, Eliza conta que não escuta música, prefere escutar a estrada e prestar atenção para garantir a segurança de sua família.

A família iniciou a viagem em 2018, quando Karim tinha um ano e quatro meses de idade Crédito: AURÉLIO ALVES

Ela diz que costuma sinalizar para que os veículos diminuam a velocidade e, caso não percebam, anda um pouco mais à esquerda para sinalizar a sua presença. Às 11 horas, a família para para descansar e fazer o almoço. Durante as tardes, Karim faz os seus deveres.

Eliza e Sebastian também se dedicam à produção de artesanato. As bicicletas, feitas de latas de metal, são também uma forma de financiar a viagem. A venda de alguns artesanatos para um amigo que conheceram no Maranhão, inclusive, ajudou a família a conhecer os Lençóis Maranhenses.

Apesar de manterem contato com os antigos amigos na Colômbia, para os viajantes, eles também fizeram novas amizades durante suas expedições, tanto pessoas que moram nos lugares em que visitam como outros viajantes de países como França e China.

Essas pessoas têm ajudado a família durante a sua viagem. “A maioria são pessoas boas. A verdade é que nós nunca tivemos um assalto ou um evento ruim”, afirma Eliza.

Ela diz que algumas pessoas julgam a sua decisão por pensarem que seria ruim para Karim, mesmo assim, acredita que as pessoas “não têm que concordar com o seu pensamento, são pensamentos diferentes. Todo mundo tem uma percepção e uma consciência da vida. Tem de tudo, mas a maioria das pessoas são muito boas. Aqui no Ceará, são muito receptivas.”

Em Fortaleza, a família foi acolhida pelo motoclube Agnus Dei, que vai providenciar a sua estadia e alimentação durante a passagem pela capital cearense. O presidente do clube, Gleusson Gomes, conhecido entre os motoclubistas como "Fuzileiro" - sua ocupação quando serviu as Forças Armadas - explica que o “apoio ao irmão estradeiro” é uma das missões principais do grupo.

Apesar de não ser comum acolher estas pessoas, para ele, o contato com os viajantes “é um momento ímpar, porque é um momento em que a gente se incorpora na viagem do estradeiro. A gente começa a se imaginar estando na situação deles. Esse é o maior prazer que a gente tem: quando a gente senta à mesa para conversar com o irmão estradeiro e ele conta as histórias deles, as aventuras, os perrengues que eles passaram na estrada.”

No futuro, devido ao crescimento de Karim, Sebastian e Eliza pretendem adquirir uma kombi para adaptá-la às suas viagens. Para isso, eles têm feito pausas mais longas e buscado trabalhos temporários nos lugares onde passam. No Ceará, eles passaram cerca de um mês trabalhando em um restaurante no Pecém antes de seguirem viagem.

O futuro das Viagens de Karim, como chamam em sua página do instagram e do facebook, ainda é incerto. No entanto, a depender da sua condição econômica, eles sonham em fazer a volta ao mundo. Depois do Brasil, o próximo destino desejado pela família é Portugal.

Em suas redes sociais, eles compartilham a sua jornada e arrecadam fundos para seguir viagem. Contando também com os amigos que fazem no caminho, Karim, Eliza e Sebastian deixam Fortaleza nesta quarta-feira e seguem viagem para Natal (RN).

Eliza, Sebastian e Karim compartilham sua viagem pelos perfis do instagram @losviajesdekarim e da página homônima no facebook.