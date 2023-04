Incêndio atinge casa no bairro José Bonifácio, em Fortaleza

As chamas de um incêndio destruíram uma casa na rua Carlos Gomes, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 27. Apesar de não ter deixado vítimas, boa parte da estrutura da casa foi atingida.

Entre as perdas causadas pelas labaredas, estão eletrodomésticos, como ventiladores, televisão e sofá, além de materiais para pintura, reboco e portas. Três cômodos da casa foram danificados: a sala, o quarto e o corredor.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) foi acionada por volta das 15h30min da tarde. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) estiveram no local para atender à ocorrência. O Corpo de Bombeiros não informou a causa do incêndio até a publicação desta matéria.



