CGD afasta policial penal que publicou vídeo usando remédio tarja preta

A Controladoria Geral dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) afastou preventivamente, por 120 dias, um policial penal que publicou vídeo nas redes sociais em que aparece fazendo uso de medicamento tarja preta. Na gravação, o servidor surge chorando em frente a um espelho antes de consumir uma substância psicotrópica que não é possível ser identificada. Ele estava usando o fardamento da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

A portaria que determinou o afastamento também instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o agente. O documento, publicado no Diário Oficial do Estado, no último dia 16 de maio, destaca que "não é permitido ao policial penal usar uniforme, quando não estiver em serviço, e que lhe é vedado registrar e compartilhar vídeos em redes sociais que exponham o sistema prisional e/ou seus servidores sem autorização formal da administração superior da SAP".

De acordo com a CGD, a investigação na esfera administrativa e o afastamento do policial de suas funções são necessárias diante do "acentuado grau de reprovabilidade" aos fatos atribuídos ao agente. Uma comissão permanente formada por dois delegados e um escrivão da Polícia Civil foi designada pelo chefe da CGD, Rodrigo Bona Carneiro, para conduzir o processo administrativo.

Na legenda do vídeo compartilhado em seu perfil do Instagram, o policial pediu mais atenção à saúde mental dos agentes de segurança: "Não só os policiais penais, mas toda a segurança pública do Brasil precisa de mais cuidados com os seus heróis, pois muitos fazem uso de medicamentos psicotrópicos para buscar combater a ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outros".

O agente finaliza dizendo que o vídeo é uma mensagem de caráter informativo, cujo objetivo seria "ajudar os colegas deste segmento a procurar ajuda profissional". O POVO opta por não divulgar a identidade do policial. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) foi procurada para comentar o caso, mas não enviou posicionamento até a publicação desta matéria.