Homenagem ao cearense Patrono da Arma da Infantaria será realizada em Fortaleza

Em solenidade nacional alusiva ao Patrono da Arma de Infantaria, o brigadeiro cearense Antônio de Sampaio, a Região Martim Soares Moreno – 10ª Região Militar (10ª RM) realizará, na próxima segunda-feira, 22 de maio, a comemoração em homenagem ao militar protagonista da Guerra da Tríplice Aliança. A programação será às 18h30min, no 23º Batalhão de Caçadores, e terá palestras, competições militares e uma viagem com destino ao município de Tamboril, a 294,8 km de Fortaleza, terra natal do brigadeiro.

De acordo com o Batalhão, além de celebrar a data de aniversário de Sampaio, a programação terá como objetivo “demonstrar a capacidade de emprego da Rainha das Armas (a infantaria — uma das armas militares (exército ou marinha) constituída por unidades treinadas para o combate a pé) nas mais diversas situações e ambientes operacionais, em missões de Defesa da Pátria, nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem e na ajuda humanitária às populações vulneráveis e na contribuição ao desenvolvimento nacional”.

O evento contará com a presença do comandante do Exército, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, bem como generais do Alto Comando da Força e outras autoridades militares e civis. Infantes, militares de outras armas e entusiastas também devem vir à Fortaleza para participar da solenidade.

Além da homenagem na segunda-feira, 22, entre os dias 19 e 28 de maio serão realizadas diversas atividades comemorativas. Entre elas, uma palestra alusiva à data, visita aos espaços culturais da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, corrida de rua, competições militares e uma viagem à cidade de Tamboril.

Quem foi brigadeiro Sampaio

Natural da cidade de Tamboril, no interior do Ceará, Antônio de Sampaio nasceu em 24 de maio de 1810. De origem humilde, o menino, filho de Antônio Ferreira de Sampaio e Antônia Xavier de Araújo, foi criado e educado pelos pais no sertão.

Ainda jovem, Sampaio revelou interesse pela carreira militar. Em uma constante escalada de postos devido à sua notória bravura e sabedoria, foi praça (1830), alferes (1839), tenente (1939), capitão (1843), major (1852), tenente-coronel (1855), coronel (1861) e, enfim, tornou-se brigadeiro, no ano de 1865.

Recebeu destaque por sua atuação em diversas campanhas de manutenção da integridade territorial brasileira e das que revidaram as agressões externas na fase do Império. Entre as participações que Sampaio protagonizou estão a Cabanagem, a Balaiada, a Guerra contra Oribe e Rosas, a campanha contra Aguirre no Uruguai e a Guerra da Tríplice Aliança contra o governo do Paraguai.

No último conflito, o mais sangrento do continente sul-americano, contra os invasores do solo brasileiro, durante a Batalha de Tuiuti, travada em 24 de maio de 1866, dia do aniversário do brigadeiro, ele veio a falecer em decorrência de três graves ferimentos de batalha. O primeiro, por granada, gangrenou-lhe a coxa direita; os outros dois foram nas costas.

Sampaio faleceu a caminho do hospital, que ficava em Buenos Aires, em 6 de julho de 1866. Foi condecorado por seis vezes, no período de 1852 a 1865, por Dom Pedro II, então Imperador do Brasil.

No ano de 1928, o nome dele foi proposto para patrono da Infantaria por Humberto de Alencar Castelo Branco, à época 1º tenente. A homologação ocorreu em 1962, por decreto do Governo Federal, como um justo reconhecimento da Nação Brasileira ao soldado. Reconhecido pelo Exército Brasileiro por sua bravura, foi consagrado Patrono da Arma de Infantaria do Exército Brasileiro, pelo Decreto 51.429, de 13 de março de 1962.



Programação

Dia 19/5 - Palestra "A vida e os feitos do Brigadeiro Sampaio";

Dia 22/5 - Solenidade Militar da Festa Nacional da Arma de Infantaria na Guarnição de Fortaleza (18h30min, no 23º BC);

Dia 23/5, às 9 horas - Homenagem aos 213 anos de nascimento do Brigadeiro Sampaio na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção (no Panteão Brigadeiro Sampaio, na 10ª RM), com visita aos espaços culturais e museus

Dia 24/5, em Tamboril-CE - Viagem e Solenidade militar em homenagem ao Patrono da Infantaria em Tamboril/CE

Dia 28/5, às 5 horas - Corrida da Infantaria (no 23º BC). Além de Pistas de cordas, exposição de material, tiro com arco, salto de paraquedistas civis e prova de Orientação/revezamento.

Dia 6 de julho - Missa Campal em memória dos 157 Anos do Falecimento do Brigadeiro Sampaio (no Pátio 26º Corpo de Voluntários da Pátria, no QG da 10ª RM)