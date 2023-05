SMS realiza ações de orientação sobre uso racional de medicamentos

Com o tema "Autocuidado na adesão do tratamento: somos todos responsáveis", as atividades serão realizadas entre os dias 15 e 19 de maio

Entre os dias 15 e 19 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fortaleza realiza uma série de atividades com objetivo de orientar a população sobre o uso, armazenamento e descarte de medicamentos em postos de saúde da Capital.

A programação, com tema “Autocuidado na adesão do tratamento: somos todos responsáveis", acontece em virtude do Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, comemorado em 5 de maio. Atividades devem acontecer em postos de saúde de Fortaleza que tenham farmácias polos e Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

A partir desta segunda-feira, 15 de maio, serão realizadas ações educativas, palestras, e orientações à sociedade civil e profissionais da saúde para alertar sobre os riscos da automedicação. Na próxima sexta-feira, 19 de maio, será realizado o Dia D, que contará com mesa redonda e palestras na sede da Secretaria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Fortaleza, a semana do dia 5 de maio foi instituída, em lei municipal de dezembro de 2018, como Semana Municipal do Uso Racional de Medicamentos, a ser celebrada anualmente. A data busca conscientizar a população sobre o uso racional de medicamentos, mediante orientação de profissionais de saúde.