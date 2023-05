Fortaleza tem 1º dia de vacinação contra a gripe ampliada para população

Pessoas com idade acima de seis meses já podem se vacinar contra a influenza a partir desta segunda-feira, 15, em todo o Ceará. O imunizante previne doenças respiratórias causadas pelo vírus, incluindo os tipos A, com a variante H1N1 e H3N2, e B.

Em Fortaleza, a imunização ocorre em todos os postos de saúde, das 7h30min às 18h30min. Aos fins de semana, a aplicação da vacina ocorre apenas nos postos de plantão, que são divulgados nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Fortaleza, das 8 às 16h30min.

A nova etapa da imunização amplia o público-alvo da campanha, que começou em março deste ano e focava apenas em crianças de seis meses a 5 anos de idade e grupos prioritários. De acordo com dados publicados pela Prefeitura de Fortaleza, 188.396 doses foram aplicadas nos públicos-alvo da campanha até a última quinta-feira, 11.

No Posto Célio Brasil, localizado no bairro Cais do Porto, a movimentação de pessoas em busca do imunizante nesta segunda-feira, 15, era considerável. A fila contava com idosos e crianças, em maioria.

No início da manhã, uma queda de energia atingiu o local, e, mesmo após a normalização, alguns aparelhos foram temporariamente afetados. Na sala de vacinação, o registro e o cadastro estava sendo realizado pelas enfermeiras no papel devido ao não funcionamento do computador.

Por nota, a Enel Distribuição Ceará informou que irá enviar uma equipe ao local para avaliar a rede da unidade de saúde.

A aposentada e doméstica paraense Nazaré Sodré, de 62 anos, contou que, geralmente, frequenta o posto de saúde do bairro Caça e Pesca. Porém, a unidade está em obras, e a idosa decidiu receber o imunizante no posto do Cais do Porto. A aposentada afirmou que sempre toma o imunizante e elogiou o atendimento na unidade de saúde.



O pedreiro Alisson Queiroz, 37, considerou a quantidade de pessoas como normal e afirmou que a imunização foi uma das exigências da empresa onde trabalha.

“A empresa exigiu. Eu não queria tomar, não, mas estou tomando e vou tomar todas”, disse.

No Posto Miriam Porto Mota, no bairro Dionísio Torres, uma fila de espera também foi formada para a aplicação da vacina durante a manhã desta segunda-feira, 15. Majoritariamente, o local reunia adultos, mas também registrou a presença de idosos e adolescentes.

Thamires França, assistente social de 27 anos, aproveitou o momento para receber dois imunizantes: a vacina contra a gripe e a dose de reforço bivalente contra a Covid-19. A jovem apontou que o atendimento demorou cerca de 25 a 30 minutos, mas considerou que o tempo de espera vale a pena.

A professora aposentada Maria Mercedes, de 60 anos, aguardava no local para a aplicação e também reforçou a importância de receber o imunizante.

“Sempre tem muita gente [no posto], mas é importante tomar e, seja a fila que for, esperar”, pontuou.

A vacinação contra o vírus da influenza prossegue até o dia 31 de maio. Para receber o imunizante, é necessário apresentar um documento oficial com foto e o comprovante de residência.