Resgate de animais pelo Corpo de Bombeiros aumenta 13% entre janeiro e abril deste ano

Nos quatro primeiros meses deste ano, foram realizados 3.875 resgates de animais, afirma o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). O número é 13% maior do que o apresentado no mesmo período de 2022 — quando 3.421 animais foram salvos.

O catálogo de bichos resgatados pelo Corpo de Bombeiros conta com cobras, felinos e cães — todos também receberam cuidados da corporação.

Nesta quinta-feira, 4, por exemplo, uma arara azul foi resgatada por uma composição do Corpo de Bombeiros na cidade de Itapipoca. A ave foi encaminhada para atendimento especializado.

O corporação aponta que denúncias podem ser feitas por meio do número 193.