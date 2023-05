Unidades de saúde realizam atendimentos pediátricos sem agendamento

Devido o aumento de casos gripais, 21 unidades básicas de saúde em Fortaleza oferecem, neste mês de maio e em junho próximo, atendimento pediátrico sem agendamento prévio. As consultas com especialistas da saúde infantil são organizadas de acordo com a escala de cada posto de saúde, enquanto o atendimento emergencial de crianças e adolescentes ocorre com auxílio de clínicos gerais.



Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entre janeiro e abril deste ano, mais de 25 mil crianças já foram atendidas nos postos de saúde da Cidade. Já pela Rede Municipal da Saúde, o que inclui a rede contratualizada e própria, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, foram realizados 112.833 atendimentos por pediatras. O atendimento sem agendamento começou na última quarta-feira, 3.

Todos os postos selecionados já contavam com atendimento de pediatras, mas apenas por meio de agendamento. A medida altera a rotina dos profissionais, que além das consultas marcadas previamente, passarão a atender casos espontâneos.

Dos 21 postos de saúde disponibilizados pela Prefeitura, três tiveram o atendimento pediátrico realocado devido a reformas. Quem é atendido no Anastácio Magalhães, por exemplo, precisará ir ao posto César Cals de Oliveira Filho, no Pici, em busca do atendimento especializado. O atendimento do Frei Tito está sendo realizado no Posto de Saúde Célio Brasil Girão, no Cais do Porto, enquanto o Instituto Vida Videira, na Sapiranga, atende a população que buscava cuidados no posto Monteiro de Moraes.

Em quais casos posso buscar acolhimento nas unidades?



A recomendação da Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza é que os postos de saúde sejam procurados mediante sintomas leves de tosse, febre, coriza ou outros indícios gripais em crianças de até 14 anos. Em caso de manifestações mais avançadas, a família deve procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPAs), ou em situações críticas, o Hospital da Criança de Fortaleza (HCF).

“Temos percebido um aumento no atendimento de crianças com síndromes gripais nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e no Hospital da Criança de Fortaleza, gerando uma sobrecarga nestes locais. Muitos dos casos são leves, sendo perfil de atendimento do posto de saúde. Por isso, vamos reforçar o atendimento espontâneo, visando dar um maior suporte à rede hospitalar”, afirma o secretário adjunto da Saúde de Fortaleza, Paulo Everton.

Um dos problemas enfrentados por quem busca atendimento nas unidades, é o tempo de espera por uma consulta. “Às vezes demora você pra ser atendida. Às vezes eles botam pra um mês, uns 15 a 20 dias”, afirma Lara da Silva, usuária da rede pública de saúde.

A medida também busca tornar o atendimento mais célere e atender de forma mais eficiente a grande demanda assistida pelos postos. “É gente demais. Pode ajudar demais. Até se vier pra nós (adultos) é bom, pra dar mais descanso às doutoras”, pontua Francisca Amélia, acolhida pelo Posto de Saúde Maurício Matos Dourado, no bairro Edson Queiroz.

Não moro perto de nenhuma das unidades com pediatra, o que devo fazer?

Todos os 118 postos da Capital realizam atendimento pediátrico, realizado pelos clínicos gerais de cada unidade. A medida anunciada para maio e junho, é apenas um reforço devido ao aumento de ocorrências durante o período. Neste caso, os responsáveis pela criança podem buscar atendimento normalmente, na unidade de saúde mais próxima.

Postos com atendimento espontâneo em pediatria (maio e junho)



Regional de Saúde I

Posto de Saúde Carlos Ribeiro (Rua Jacinto Matos, 944 - Jacarecanga)

Posto de Saúde João Medeiros de Lima (Av. I, 982 - Vila Velha)

Regional de Saúde II

Posto de Saúde Aida Santos e Silva (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Posto de Saúde Flávio Marcílio (Av. Abolição, 416 - Mucuripe)

Posto de Saúde Frei Tito (Rua José Cláudio Costa Lima, 100 - Praia do Futuro)*

Posto de Saúde Miriam Porto Mota (Rua Cel. Jucá, 1636 - Aldeota)

Regional de Saúde III

Posto de Saúde Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo)*

Posto de Saúde Clodoaldo Pinto (Rua Banward Bezerra, 100 - Padre Andrade)

Posto de Saúde Hermínia Leitão (Rua Gen. Couto, 470 - Quintino Cunha)

Regional de Saúde IV

Posto de Saúde Antônio Ciríaco de Holanda (Rua Gomes Brasil, 555 - Parangaba)

Posto de Saúde Dom Aloiso Lorscheider (Rua Betel, 1895 - Itaperi)

Posto de Saúde Roberto Bruno (Av. Borges de Melo, 910 - Fátima)

Posto de Saúde José Valdevino Carvalho (Rua Guará, S/N - Itaoca)

Regional de Saúde V

Posto de Saúde Graciliano Muniz (Rua 106, 345 - Cj. Esperança)

Regional de Saúde VI

Posto de Saúde José Galba de Araújo (Av. Sen. Fernandes Távora, 3161- Genibaú)

Posto de Saúde Hélio Góes Ferreira (Av. Eng. Leal Limaverde, 453 - Sapiranga)

Posto de Saúde Jangurussu (Rua Estrada do Itaperi, 146 - Passaré)

Posto de Saúde Janival de Almeida (Rua Coelho Garcia, 25 - Passaré)

Posto de Saúde Mattos Dourado (Av. Des. Floriano Benevides, 391 - Edson Queiroz)

Posto de Saúde Monteiro de Moraes (Av. Evilásio Alm Miranda, s/n - Sapiranga)*

Posto de Saúde Melo Jaborandi (Rua 315, 80 - Jangurussu)

*Segundo a SMS, devido às reformas, o atendimento pediátrico nesses postos será realocado para os seguintes locais:

- Anastácio Magalhães está sendo realizado no posto César Cals de Oliveira Filho (Rua Pernambuco, 3172 - Pici) também da regional de saúde 3;

- Frei Tito está sendo realizado no Posto de Saúde Célio Brasil Girão (Rua Professor Henrique Firmeza, 82 - Cais do Porto);

- Monteiro de Moraes está sendo realizado no Instituto Vida Videira - IVV (Rua São João Del Rey, 1764 - Sapiranga)

Importante ressaltar que os demais atendimentos, com exceção do pediátrico, continuam funcionando normalmente nas unidades. (Colaborou Bruna Lira)