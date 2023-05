Adolescente de 13 anos desaparece em Fortaleza; saiba como ajudar

Uma adolescente de 13 anos desapareceu em Fortaleza. De acordo com informações da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Ceará, Dayviane Silva Sousa foi vista pela última vez nesta terça-feira, 2, no bairro Parangaba.

Desaparecimento foi informado por meio das redes sociais da instituição, como um pedido de ajuda para a população. Não foram divulgadas mais informações sobre o caso.

"Ajude-nos a encontrá-la. Caso você tenha alguma informação, entre em contato conosco. Garantimos o sigilo das informações. Cada minuto importa", destacou órgão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

12ª Delegacia do DHPP do Ceará: (85) 3257 4807





Sobre o assunto Fortaleza: 1º quadrimestre de 2023 tem menor número de homicídios desde 2009

Fortaleza (CE): clima para amanhã; previsão do tempo quarta (03/05)

Polícia apreende armas e drogas em ocorrência no Granja Portugal, em Fortaleza

Tags