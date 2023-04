Estudante desenha viatura e entrega a policiais do bairro

O garoto de 14 anos, com Transtorno do Espectro Autista (Autista), utilizou a arte para demonstrar o carinho com os profissionais de segurança.

Um aluno do Colégio Piamarta, localizado no Bairro de Fátima, em Fortaleza, presenteou os policiais militares que faziam a ronda escolar com um desenho feito a mão. A imagem ilustrava uma viatura da Polícia Militar. Os policiais que receberam o presente são do 6º Batalhão da PM.

“Muito gratificante ver essas manifestações de apreço por parte das crianças e dos jovens na área em que trabalhamos” destaca um policial militar que enviou a imagem ao O POVO.



