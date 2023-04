Sine Municipal oferta 1.012 vagas de trabalho em Fortaleza

O Sistema Nacional do Emprego (Sine) Municipal de Fortaleza está ofertando 1.012 vagas de trabalho na Capital cearense para cargos como atendente de telemarketing, vendedor e auxiliar de produção. As posições disponíveis estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento. Segundo o Sine Municipal, vagas abrangem Pessoas com Deficiência (PcD) e reabilitados pelo INSS.



Para consultar ou se cadastrar nas vagas ofertadas, é possível acessar o aplicativo Sine Fácil ou buscar atendimento nas unidades do Sine Municipal nos bairros Aldeota, Parquelândia, Otávio Bonfim e Siqueira. Além disso, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico também também realiza atendimento remoto pelo e-mail [email protected], ou pelos telefones (85) 3105-3712 e (85) 9 8513-4385 (Whatsapp).

Por meio destes canais, é possível consultar prazos, documentações necessárias para se candidatar. Os serviços de atendimento do Sine Municipal oferecem, ainda, consultoria para elaboração de currículos e cadastro do seguro-desemprego.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Empregadores podem entrar em contato com o Sine Fortaleza para ofertar vagas de trabalho por meio do telefone (85) 9 8970-3532 (Whatsapp)

Vagas disponíveis:

Atendente de telemarketing (280)

Vendedor (120)

Costureira (73)

Auxiliar linha de produção (40)

Operador de vendas (lojas) (24)

Mecânico de refrigeração (14)

Motofretista (12)

Técnico de manutenção (10)

Gari (10)

Motorista entregador (10)



Serviço:

Sine Municipal de Fortaleza

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

E-mail: [email protected]



Telefones: (85) 3105-3712 / WhatsApp (85) 9.8513-4385 (não recebe ligações)

Sine Municipal Otávio Bonfim - Avenida Bezerra de Menezes, 459

Sine Municipal Parquelândia - Avenida Jovita Feitosa, 1264

Sine Municipal Siqueira - Avenida Augusto dos Anjos, 2466

Sine Municipal Aldeota - Avenida Santos Dumont, 2500 - Loja 17 (entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)



Sobre o assunto Posto de saúde no Coaçu foi assaltado três vezes em menos de quatro meses

Mãe pede ajuda para conseguir medicamentos para filhos com Hiperinsulinismo

Fortaleza (CE): clima para amanhã; previsão do tempo quarta (19/04)

Homem é preso por estelionato após descartar 54 cartões de crédito em hotel de Fortaleza

Policiais são presos em investigação de crimes contra casas de jogos em Fortaleza

Tags