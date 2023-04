Carro fica destruído após pegar fogo na av. Borges de Melo, em Fortaleza

Fogo foi contido pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido no incêndio

Um veículo pegou fogo por volta de 9h50min desta segunda-feira, 17, na avenida Borges de Melo, próximo à esquina da rua General Silva Júnior, no bairro Parreão, em Fortaleza.

O incêndio no carro, modelo Onix Prata, foi contido por bombeiros da 7ª Companhia do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

De acordo com informações dos bombeiros, no carro estavam o motorista e o filho do condutor.

O fogo teria iniciado na bomba de gasolina, próximo ao banco traseiro do veículo, e se propagou. As vítimas saíram ilesas, porém o carro ficou completamente destruído.

