Morre o juiz e professor Hugo de Brito Machado, da Faculdade de Direito da UFC

Morreu neste sábado, 15, o professor Hugo de Brito Machado, do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). O docente também atuou como juiz federal e chegou a integrar o Tribunal Regional da 5ª Região (TRF-5).

Em nota, a UFC lamenta a morte do professor e aponta que o seu legado será perpetuado dentro da instituição. “O nome do Prof. Hugo Machado será sempre lembrado em discussões importantes sobre o Direito Tributário – área do Direito a que se dedicou, integralmente — pela grandiosidade de seus escritos, sempre muito didáticos e, sobretudo, coerentes e com o aprofundamento que se espera de um dos grandes de sua época”, afirma o comunicado.

A Faculdade de Direito decretou luto oficial de três dias. As atividades acadêmicas ordinárias não serão afetadas.

