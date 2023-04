Morre jornalista Souto Paulino, professor aposentado da UFC, aos 87 anos

O jornalista Francisco Souto Paulino, ex-professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), faleceu nesta quinta-feira, 6, aos 87 anos. Ele foi um dos fundadores da Agência da Boa Notícia, onde atuou como presidente até 2019. A ONG é responsável pela entrega do Prêmio Gandhi de Comunicação, lançado em 2007.

Ao longo dos 22 anos nos quais atuou na Universidade, assumiu cargos de chefia e coordenação do curso de Comunicação Social e foi chefe de Gabinete do Reitor René Barreira, entre 2003 a 2006.

Guálter George, editor de Opinião e Colunista do O POVO, foi aluno do professor Souto e lembra que a convivência com ele era "a melhor possível, sempre". "Por sua postura séria, discreta, mas equilibrada, no contexto de um ambiente acadêmico/universitário confuso, do meio dos anos 1980 ao meio dos anos 1990. Era sempre uma das vozes confiáveis de que dispúnhamos, como estudantes, para os momentos mais delicados e eles foram muitos naquela fase histórica", relata.

O editor comenta que, na condição de professor, Souto "certamente ajudou a moldar uma parcela significativa de profissionais da comunicação cearense". "Estou no grupo dos que consideram ter absorvido suas lições para uma prática diária mais próxima à ética e à busca do bem comum", compartilha Guálter.

"Posso dizer que foi um privilégio conviver com Souto de perto e por uma causa tão bela. Sem ele, a Boa Notícia não teria voado tão alto nem o Prêmio Gandhi teria conquistado tantos espaços. Tenho muito orgulho de ter dividido essa missão com ele. Vamos continuar, em sua homenagem", declarou a jornalista Angela Marinho, fundadora da Agência da Boa Notícia, diretora do Sindicato dos Jornalistas e da Associação Cearense de Imprensa (ACI).

A UFC divulgou nota de pesar pela perda do acadêmico. "Neste momento de grande dor, a UFC se solidariza com familiares, amigos, colegas e ex-alunos do Prof. Souto Paulino, e o reitor da UFC, Prof. Cândido Albuquerque, lamenta profundamente a morte do professor e reconhece o grande legado deixado pelo jornalista", diz.

"Participei da banca de seleção do professor Souto Paulino para o Curso de Comunicação Social [hoje Jornalismo] da UFC. Era um profissional que vinha chancelado pelo mercado como consultor da grande rede de varejo, a Samasa, e com ampla inserção no mercado profissional dos consultores de marketing", comenta Luis Sérgio Santos, jornalista e professor da UFC.

Ele diz que docente aposentado era sempre aberto ao diálogo e às novas experiências. "Suas aulas eram permeadas por seminários onde os alunos tinham tinham a oportunidade de se exercitar e de se exibir. Era marcado pela leveza nos racionamentos e pela extrema solidariedade", elogia. E resume: "Souto era um gentleman, um low profile, um lorde inglês".

Prof. Francisco Souto Paulino nasceu em 10 de agosto de 1935, em Canindé, a 121,3 Km de Fortaleza. É graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará e pós-graduado em Sociologia do Desenvolvimento também pela Universidade Federal. Possui Pós-Graduação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Nova de Lisboa, em Portugal.

Souto Paulino é autor de vários livros. Ele escreveu o capítulo sobre a história do Centro Acadêmico Tristão de Athayde (Data), da Comunicação Social da UFC, parte do livro Ensino do Jornalismo no Ceará – Volume II (Edições UFC), organizado pela professora e jornalista Adísia Sá.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará (Sindjorce) e a ACI lançaram nota de pesar conjunta pelo falecimento do jornalista.

"A partida de Souto Paulino deixa um vazio imensurável na categoria, que, das salas de aula às cerimônias do Prêmio Gandhi, aprendeu com esse artífice de seu tempo. Quis os redatores do universo que o colega partisse na véspera do Dia do Jornalista. Ele agora estará semeando a paz em nossas memórias", afirmam.

Serviço

Velório: Funerária Ethernus (Rua Padre Valdevino, 1688 – Aldeota), a partir desta sexta, 7, às 14 horas

Celebração: sábado, às 9 horas

Saída do cortejo da Ethernus para o Parque da Paz: sábado, dia 8, às 10 horas

Sepultamento: no cemitério Parque da Paz, no sábado, dia 8, às 11 horas

