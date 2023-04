Projeto arquitetônico do Parque Rachel de Queiroz concorre a prêmio internacional

O projeto de urbanização de uma das etapas do Parque Rachel de Queiroz, localizado no bairro Presidente Kennedy, está concorrendo a um prêmio de arquitetura promovido pela plataforma ArchDaily. O prêmio Obra do Ano 2023 reúne ganhadores de subcategorias de países de língua portuguesa. O parque já ganhou o prêmio de melhor projeto urbanístico e agora disputa com outros tipos de obras.

Entregue há um ano, o local passou a ser frequentado pela população de forma intensa. Com opções de lazer e amplo espaço para atividades físicas, o projeto transformou o que antes era utilizado apenas para descarte irregular de lixo.

“O parque foi recepcionado de uma forma bastante surpreendente, a gente não imaginava que fosse ter uma adesão da população tão grande”, afirma a secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Luciana Lobo.

Além disso, o projeto resolveu uma questão de alagamentos na região com uma solução que chamou atenção de arquitetos de todo o mundo, de acordo com o coordenador do projeto, Elton Timbó. As wetlands, ou lagoas, funcionam como uma barreira de filtragem da água do riacho que percorre o parque.

“As lagoas funcionam como uma bacia de retenção nas grandes chuvas, não tem mais alagamento. As lagoas ainda contribuem para a despoluição do riacho, que tem muito lançamento de esgoto irregular. Ao passar pelas lagoas, a água é despoluída. Tanto é que na terceira lagoa já volta a ter peixe”, diz Elton.

“A movimentação do fim de semana é de duas mil, três mil pessoas. A gente ficou muito feliz principalmente por isso. Não é só o projeto ficar bonito, é fazer a função social”, afirma o arquiteto.



Mais dois trechos do parque devem ser entregues até dezembro

De acordo com a secretária, os trechos 1, 2, 5 e 6 do Parque Rachel de Queiroz já foram entregues. Até dezembro de 2023 ela afirma que tem a expectativa de entregar os trechos 3 e 4. “Esse parque é linear, então quando concluir esses dois trechos, a pessoa vai conseguir caminhar do trecho um ao seis sem nenhuma interrupção”, afirma.

Prêmio Obra do Ano 2023

O prêmio é organizado pela plataforma ArchDaily e já está na sétima edição consecutiva. A escolha dos vencedores se dá por voto popular dos leitores do site.

“Nossos leitores serão responsáveis por determinar o que nos inspirou em 2022, representando a identidade de nossos contextos locais e, ao mesmo tempo, marcando o modo de fazer arquitetura ao redor do mundo”, diz o texto de apresentação da premiação. O resultado deve ser divulgado nesta terça-feira, 4.



