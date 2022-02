Ciclofaixa de lazer terá atividades para famílias na Cidade da Criança e no Parque Rachel de Queiroz

Neste domingo, 27, a Prefeitura de Fortaleza oferta uma série de atividades para toda a família em dois pontos das ciclofaixas de lazer da Cidade. Além das tradicionais rotas de passeio que ocorrem aos fins de semana, das 6 às 12 horas, a Cidade contará também com o evento ciclístico que vai levar ações para animar a Cidade da Criança e o Parque Rachel de Queiroz.

Educadores da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) receberão crianças e adolescentes na Cidade da Criança, no Centro, para o minicircuito de Bike Infantil. A atividade simula o espaço compartilhado dos ciclistas no trânsito com diversas sinalizações, que têm como intuito ensinar as crianças sobre segurança viária de forma lúdica.

Além do minicircuito, o Parque Rachel de Queiroz ofertará, no mesmo horário, um jogo de tabuleiro gigante sobre segurança viária e a distribuição gratuita de plaquinhas que incentivam o respeito aos ciclistas. Já a Secretaria Regional 3 realizará outras atividades, como aula de ritmo e oficina de gesso.

O minicircuito e as atividades que estão sendo incentivadas são uma grande opção de divertimento e lazer para os admiradores do pedal. As Ciclofaixas da Cidade seguiram com três opções de rota contando com o suporte dos agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e da Guarda Municipal de Fortaleza para garantir a segurança nos principais pontos de percurso.



