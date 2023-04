Criminosos roubam aparelhos celulares em loja de roupas no Centro de Fortaleza

O estabelecimento comercial funcionava normalmente com a presença de clientes quando o grupo invadiu o local

Quatro indivíduos realizaram um roubo a uma loja de roupas no Centro de Fortaleza. O caso foi registrado no sábado, 1º. Os indivíduos subtraíram aparelhos celulares que eram expostos dentro do estabelecimento.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os criminosos fugiram em duas motocicletas. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) atendeu à ocorrência, e a Polícia Civil ficou a cargo das investigações.

O estabelecimento comercial funcionava normalmente com a presença de clientes quando o grupo invadiu o local.

