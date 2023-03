Holandês pode ser pai de 550 filhos após doar sêmen excessivamente

O holandês Jonathan Jacob Meijer pode ser pai de cerca de 550 crianças após exceder o limite de doações de sêmen, de acordo com a organização Donor Child Foundation. O homem, de 41 anos e natural de Haia, na Holanda, está sendo processado pela entidade e por uma das mães dos filhos.

As duas partes que entraram com um processo contra Meijer querem que ele seja proibido de doar sêmen por um período de tempo e também pedem que os estoques já doados e que não estejam reservados sejam destruídos. As informações são do portal UOL.

O processo que indiciou Meijer o acusa de ter feito "doações de esperma obsessivas", além de ter ultrapassado o limite permitido por lei, resultando assim em mais de 500 paternidades possíveis decorrentes do uso de seu sêmen doado.

O homem também é acusado de ter enganado mulheres pelo mundo ao esconder o fato de que já era pai de outras crianças.

A primeira vez em que o caso de Meijer veio à tona foi em 2017 após uma notificação da Sociedade Holandesa de Obstetrícia e Ginecologia alertar que ele já era pai de mais de 100 crianças, a partir de fertilizações realizadam em dez clínicas pela Holanda.

O aviso fez com que Meijer, que é músico, começasse a doar sêmen fora de seu país natal. Países como a Dinamarca e a Ucrânia foram os procurados pelo doador, que encontrava destinos para o esperma por meio da internet.

Várias mulheres já deram declarações sobre as ações de Meijer e seus desejos de que ele parasse de fornecer sêmen pelo mundo. A representante da Donor Child Foundation, Ties van der Meer, disse a um jornal holandês que algumas mães pediram que ele não vendesse mais o esperma, mas não obtiveram resposta.

Na Holanda, as regras das clínicas de fertilização e de doação de esperma estabelecem que o número máximo de crianças por doador é de 25. Além dos efeitos psicológicos nas crianças que venham a nascer, ainda existe o perigo biológico de relacionamentos entre pessoas que não saibam que são parentes, alertou Van der Meer.

Há dois anos, em 2021, o "megadoador" se pronunciou sobre o caso em declaração para o jornal The New York Times. "As pessoas são rápidas em me julgar ou pensam que doo por motivos narcisistas. O que me motiva como doador é apenas fazer algo realmente grande com apenas uma pequena ajuda, (...) os sentimentos e lembranças calorosas que compartilho com as crianças e os destinatários", afirmou.

