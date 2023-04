Cheiro do suor pode ajudar a tratar ansiedade social; entenda

O estudo, conduzido por pesquisadores suecos, expôs o odor corporal de voluntários a pacientes com ansiedade social; confira a influência do cheiro de suor

A exposição de pacientes com ansiedade social a odores corporais - em combinação com a terapia de mindfulness (“atenção plena”) - pode ajudar na forma como a condição psicológica é tratada. A pesquisa é desenvolvida no Karolinska Institute em Estocolmo, na Suécia.

Os resultados do estudo preliminar, apresentado no Congresso Europeu de Psiquiatria, em Paris, buscam demonstrar que determinados estados da mente apresentam moléculas capazes de transmitir o estado emocional do indivíduo para as pessoas ao redor por meio da transpiração.

“A combinação desses sinais quimioterápicos com a terapia de atenção plena (mindfulness) parece produzir melhores resultados no tratamento da ansiedade social do que os obtidos apenas com a terapia de atenção plena", observou Elisa Vigna, a pesquisadora principal.

Cheiro do suor e a ansiedade social: como a pesquisa aconteceu

Os pesquisadores suecos responsáveis dividiram os voluntários em dois grupos para a coleta do suor. Ambos assistiram a clipes de filmes com a capacidade de induzir emoções, com cenas felizes ou assustadoras para cada divisão.

Em seguida, 48 mulheres que sofriam com ansiedade social foram expostas às amostras de suor e outros tipos de odores, aliados à terapia de atenção plena. Os cientistas subdividiram essas voluntárias em três grupos, com um “grupo controle” em contato apenas com ar puro.

Os dois grupos expostos ao suor tiveram reações positivas e Vigna chegou à conclusão que “o suor produzido enquanto alguém está feliz teve o mesmo efeito do de alguém que se assustou com um filme".

Mais pesquisas precisam ser feitas sobre o cheiro do suor

As informações da pesquisadora foram reproduzidas pelo portal BBC, como a sua asserção sobre a possibilidade de que os sinais químicos humanos no suor em geral afetam a resposta ao tratamento.

“Pode ser que simplesmente estar exposto à presença de outra pessoa tenha esse efeito, mas ainda precisamos confirmar essa observação”, completa.

Um estudo de acompanhamento semelhante ainda está sendo realizado entre os pesquisadores, desta vez considerando o suor de pessoas que assistiram cenas emocionalmente neutras.

