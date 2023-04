Grupos distribuem jantar na Praça do Ferreira no 1º fim de semana de abril

Ao menos quatro associações religiosas levaram refeição para as pessoas em situação de rua do Centro de Fortaleza nesse sábado

O mês da Páscoa já começou inspirando comunidades cristãs a estender as mãos para grupos em vulnerabilidade social. Na noite deste sábado, 1º de abril, ao menos quatro associações religiosas foram à Praça do Ferreira para distribuir comida entre as mais de 100 pessoas em situação de rua presentes no Centro de Fortaleza.

Em qualquer uma das oportunidades, a cena se repetia: assim que a caixa com as marmitas saía do porta-malas do carro, formava-se uma fila extensa. Em menos de dois minutos, acabava a comida. Tudo já estava distribuído, e quem chegava por último perdia a janta. O número de merendas entregues foi em torno de 400, juntando os quatro grupos que O POVO acompanhou; cada um deles levou comida para 100 pessoas.

O cardápio geral incluiu sopa de legumes com macarrão, pão, salgadinhos e marmitas com arroz, alguma proteína e macarrão. Também acompanharam água e refrigerante — além dos momentos de oração entre voluntários e assistidos. Muitas famílias, especialmente as acompanhadas de crianças, tiveram a oportunidade de repetir o desjejum a cada associação que chegava.

O Cruz da Vida chegou por volta das 19h30min, com o sopão. “Essa ação teve todo um preparo antes. As crianças fizeram toda a arrecadação dos alimentos, e depois as famílias fizeram a preparação”, explica a bancária Elisângela Araújo, 41, voluntária do projeto.

O Cruz da Vida é uma associação de médicos católicos que ofertam serviço de saúde gratuito para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Todo primeiro sábado do mês, eles promovem atendimento de saúde e, pontualmente, encaixam no cronograma ações de cuidado a outros aspectos da saúde.

A sopa foi preparada considerando aspectos nutricionais e a compreensão de que “é necessário o alimento da carne para, de fato, o espiritual ser assistido de forma completa”. Vale lembrar que a Campanha da Fraternidade 2023 retoma o tema do combate à fome, abordado pela primeira vez em 1975 e novamente em 1985.

A pandemia impulsionou o aumento da insegurança alimentar no mundo, recolocando o Brasil no mapa da fome — cerca de 33 milhões de brasileiros passam fome em 2023, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).

