Governo Elmano divulga em abril ações de combate à fome e redução das filas de cirurgias

Após sancionar as leis do Programa de Combate à Fome e do Plano Estadual para Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, o governador Elmano de Freitas (PT) prepara já para o próximo mês a divulgação das ações que garantem o plano contra a insegurança alimentar no Estado e a agilidade do processo de andamento da fila de cirurgias eletivas formada no Sistema Único de Saúde (SUS).



O secretário executivo de Articulação Política, Antônio Carlos, afirmou que a equipe do governo já prepara os desfechos finais das ações, avaliadas como prioridade por Elmano. Segundo o governo, para o combate à fome, a ideia é realizar um enfretamento de forma interinstitucional.

O objetivo é promover uma atuação coordenada e concorrente de diversos órgãos e entidades estaduais, com participação da sociedade civil “em torno da formulação de políticas públicas que consigam efetivamente levar comida à mesa de milhares de cearenses mais carentes”, segundo projeto aprovado pela Alece.

No último mês, os deputados estaduais lançaram um pacto contra a fome que irá distribuir cestas básicas e kits para cozinhas comunitárias. A intenção foi anunciada pelo presidente da Casa, Evandro Leitão (PDT), em evento que uniu parlamentares e representantes da sociedade civil em torno da Campanha da Fraternidade, também voltada para o combate à fome.

Redução das filas de cirurgias

Segundo Antônio Carlos, o Executivo também deve concluir em breve as propostas para dar celeridade ao processo de andamento da fila de cirurgias eletivas formada no Sistema Único de Saúde (SUS), que conta com cerca de 60 mil cearenses.

Também em fevereiro, os deputados aprovaram um projeto de lei autorizando a criação do mutirão de cirurgias eletivas no Estado. A mensagem também pontua que a realização de exames complementares e consultas especializadas fazem parte do mutirão.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), os procedimentos incluídos no mutirão serão realizados em cerca de 70 unidades de saúde, entre elas clínicas aptas a cirurgias de catarata, hospitais-polo e unidades estratégicas. As unidades serão selecionadas mediante chamamento público. O edital foi lançado em fevereiro.

