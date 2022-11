Metrofor terá funcionamento especial e gratuito neste domingo, dia de provas do Enem 2022

As linhas de metrô de Fortaleza e Região Metropolitana, Cariri e Sobral terão horários diferenciados para auxiliar no deslocamento dos alunos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio

No segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, 20, o funcionamento das linhas de Metrô e VLT de Fortaleza e Região Metropolitana, Cariri e Sobral será diferenciado e gratuito para facilitar a ida e a volta dos alunos inscritos.

As linhas funcionarão das 10h30min às 14h30min e das 15h30min às 19h30min, em todos os sistemas. O aluno não precisa mostrar o comprovante de inscrição do Enem para acessar os trens de forma gratuita. Os horários de funcionamento estão disponíveis no site do Metrofor.

No primeiro dia de aplicação de provas do Enem 2022, no último dia 13, o Metrofor também ofereceu gratuidade e horários especiais nas linhas estações. De acordo com o Inep, órgão federal que realiza as provas, o Ceará conta com 224 mil inscritos para a edição deste ano. É o quinto colocado no ranking de estados com maior número de inscrições.

Os portões dos locais de prova neste domingo serão abertos às 12h e fechados, pontualmente, às 13h. As provas terão início às 13h30min, devendo ser entregues até as 18h30min. Serão de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia) e de Matemática e suas Tecnologias.

