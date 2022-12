Presidente do Metrofor anuncia homologação do Concurso do Metrofor 2022

De acordo com a programação, os primeiros cargos serão convocados para treinamento no início de 2023

O presidente da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), Igor Ponte, anunciou durante inauguração da Estação Expedicionários nesta quinta-feira, 29, a homologação do Concurso do Metrofor 2022 e sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Segundo o gestor, a programação foi alinhada com a equipe de transição governamental entre os governos Izolda Cela e Elmano Freitas. No início de 2023, os primeiros cargos serão convocados para um treinamento de quatro meses para que logo em seguida, iniciem-se as operações.

A prova do Concurso Metrofor 2022,que chegou a ser suspensa pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por erro no edital, aconteceu em 21 de agosto deste ano, ofertando 148 vagas distribuídas para Analista de Gestão (Ciências Contábeis), Analista de Gestão (Direito),Assistente Técnico (Segurança do Trabalho), Assistente controlador de movimento, Assistente de segurança, Assistente condutor, Auxiliar operacional e Assistente Operacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este foi o primeiro concurso público para servidores públicos do Metrofor desde que sua operação como metrô iniciou em Fortaleza. Igor Ponte explica que é uma oportunidade para treinamento e qualificação da equipe que compõe o órgão.

“Esse é um passo muito importante para a qualificação do Metrofor, para seu crescimento como operador metroferroviário, amadurecimento da empresa e essas pessoas vão trazer muitos bons frutos e uma prestação de serviço com mais qualidade e ainda mais eficiência para a população do Estado do Ceará”, afirma. (Com informações de Lara Viera / Especial para O POVO)

Sobre o assunto Estação do VLT inaugurada na Expedicionários será ligada com futuro ramal Aeroporto

Alça de acesso à Avenida do Aeroporto é desativada para obras do VLT; veja desvios

Tags