Fortaleza: Polícia apura roubo em que suspeito vestia farda escolar

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) informou realizar ações na região com o objetivo de capturar possíveis suspeitos

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que uma mulher é abordada por um suspeito de roubo que veste uma farda escolar da rede muncipal de Fortaleza. O caso aconteceu no bairro do Barroso, em Fortaleza, por volta das 15 horas dessa quinta-feira, 23.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do crime.

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) também disse realizar ações na região com o objetivo de capturar possíveis suspeitos. O caso está a cargo da delegacia do 6º Distrito Policial (6º DP), unidade responsável por investigar os crimes cometidos na região.

O POVO buscou a Secretaria Municipal de Educação (SME) sobre o caso e aguarda resposta.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

6º Distrito Policial: (85) 3101 3533



