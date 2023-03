Homem é encontrado morto na Praia do Náutico

O corpo de um homem foi encontrado boiando a 1,5 quilômetro (km) de distância da faixa de areia da Praia do Náutico na manhã desta quinta-feira, 23. Não foram encontradas marcas de violência na vítima. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Membros de um clube de caiaque localizado na Praia avistaram o corpo e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que retirou o homem da água. Equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar e da Polícia Forense (Pefoce) também atuaram no caso.

A SSPDS aponta que a causa da morte da vítima só poderá ser confirmada após laudo da Pefoce. O 2º Distrito Policial da Polícia Civil está investigando o caso.

