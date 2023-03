Cachorro-quente do Guloso: situação é regularizada pela Prefeitura de Fortaleza

Após ter seu trailer apreendido pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC), o Guloso, tradicional ponto de lanches localizado no bairro Aldeota, recebeu a regularização da Prefeitura de Fortaleza. O anúncio foi feito via redes sociais do prefeito Sarto Nogueira, do PDT.

Na postagem, ele pede que a população se tranquilize pois a situação do Guloso está resolvida e o senhor Valmar continuará vendendo cachorro-quente na esquina das ruas Desembargador Leite Albuquerque e Barbosa de Freitas. “Assim que tomei conhecimento da apreensão do veículo parado irregularmente em vaga de Zona Azul, determinei a imediata solução do caso”, disse na postagem.

Sarto ressalta ainda que é importante respeitar o ordenamento urbano e a legislação de trânsito, mas que também se faz necessário oportunizar que o trabalhador possa exercer suas atividades e garantir sua renda. “Por isso, o Seu Valmar continuará na mesma área, mas agora com o ponto de comércio devidamente regularizado junto a Regional 2”, completa.

