Policial Militar reage à tentativa de assalto no Centro de Fortaleza

O PM aguardava transporte por aplicativo, após sair do serviço, quando o assalto foi anunciado

Um policial militar foi vítima de tentativa de assalto após terminar o serviço, nesse sábado, 4, na avenida Imperador, Centro de Fortaleza. O profissional esperava a chegada de um carro por aplicativo quando foi surpreendido por dois indivíduos.

Segundo comunicado da Polícia Militar do Ceará (PMCE), ambos estavam em uma moto quando anunciaram o assalto. Ao reagir, a vítima efetuou dois disparos de arma de fogo, que atingiram os suspeitos.

Uma ambulância se dirigiu até o local e constatou a morte de um dos responsáveis pela tentativa de assalto. Na ação, uma motocicleta roubada foi apreendida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caso foi registrado no 34º Distrito Policial, onde o militar se apresentou espontaneamente, de acordo com as informações recebidas.

Leia mais: PM é baleado na comunidade da Rosalina, em Fortaleza



Tags