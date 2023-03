50 anos da Rodoviária João Thomé: Terminal foi inspirado na topografia de Ibiapaba

O aniversário vai ser comemorado no local e contará com ações para promoção da saúde e bem-estar da população

Na próxima quinta-feira, 23 de março, o Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, em Fortaleza, completa 50 anos de funcionamento. A data deve ser celebrada com solenidade em homenagem ao arquiteto Marrocos Aragão, que assinou o projeto arquitetônico do espaço inaugurado em 1973, e contará com a presença de sua filha, Alessandra Marrocos, também arquiteta.



O evento vai acontecer no próprio Terminal Rodoviário onde, a partir das 10h do dia 23, serão desenvolvidas ações voltadas para saúde e bem-estar da população, como aferição de pressão, orientação bucal e alongamentos, realizadas em parceria com o com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT).

O Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé

Encomendado pelo então prefeito, José Walter Cavalcante, o Terminal Rodoviário do Ceará teve sua estrutura pensada com inspiração na topografia da serra Ibiapaba e remonta à função orgânica da arquitetura.

A rodoviária, em cujas estruturas de concreto armado formam uma espécie de um bosque de concreto, atualmente abriga operações de 13 empresas de ônibus com destino a 400 cidades brasileiras. Em 2022, 1,5 milhão de embarques foram realizados no local.

Cerca de 10.000 pessoas passam pelo Terminal Rodoviário diariamente, seja para embarques, desembarques ou para acompanhar a movimentação. É o caso do estudante Guilherme Gonsalves, que acredita ter passado pelo lugar pelo menos 10 vezes, algumas como viajante e outras para receber e se despedir de pessoas.

Ele diz que não se recorda da primeira vez que foi ao local, mas acredita que teria sido durante a infância e diz lembrar em flashes de despedidas das pessoas que iam viajar. “O ambiente me traz uma sensação corriqueira, muitas pessoas indo e passando com malas e sem muito o 'glamour' de aeroportos, onde às vezes são viagens internacionais, então as pessoas se vestem com roupas de frio, e no terminal não,” relata.

Ele também lembra de frequentar o Terminal Rodoviário algumas vezes, durante a adolescência, para comprar camisas e tomar sorvete. Além da área de embarque, a plataforma conta também com lanchonetes, café, sorvetes, lojas e serviços.

