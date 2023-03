Acidente entre ônibus e carro deixa vítimas presas a ferragens no bairro Centro

Um acidente ocorrido na tarde de sábado, 18, entre um carro e um ônibus deixou vítimas presas às ferragens do veículo de passeio. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Bárbara de Alencar com Dona Leopoldina, no bairro Centro, em Fortaleza.

O Corpo de Bombeiros do Ceará foi acionado para retirar as vítimas das ferragens. Entre os passageiros do carro, três eram adultos e havia uma criança de nove anos. Os bombeiros utilizaram um kit de desencarceramento para remover a porta traseira do lado do passageiro.

Depois de serem socorridos, os adultos e a criança foram levados ao Instituto Dr. José Frota (IJF) para avaliação médica. Todos estavam conscientes. Dois dos adultos e a criança aparentavam possíveis lesões.

Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido. Em nota, o Sindiônibus afirmou que irá apurar as causas do acidente, que envolveu um ônibus da linha 611 - Cidade dos Funcionários/Lago Jacarey.



