Ciclistas podem transportar bicicletas e realizar integração no VLT Parangaba-Mucuripe

Os ciclistas da Capital agora podem transportar as bicicletas no VLT Parangaba-Mucuripe. A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) anunciou que a ampliação da integração teve início na última segunda-feira, 13, e os passageiros já começaram a embarcar com as bikes na estação.

Desde agosto de 2022, o transporte de bicicletas foi liberado no Metrô de Fortaleza, na Linha Sul - que vai de Fortaleza a Pacatuba. Com a ampliação do serviço para o VLT, que passa por áreas populosas como Montese, Aldeota e Parangaba, há um aumento nas formas de deslocamento dos cidadãos pela Cidade.

São permitidas quatro bicicletas por viagem e os horários permitidos são de 9h às 15h e de 20h até o final do dia, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, o embarque é permitido a partir das 15h até o fim do expediente. Os períodos específicos foram escolhidos para evitar o horário de pico, em que há um maior número de pessoas nos veículos.

Na manhã desta sexta-feira, 17, apesar do pouco fluxo de ciclistas dentro do VLT, foi possível perceber as mudanças no interior da estação. Adesivos e placas sinalizam por onde os ciclistas devem transitar com os veículos, além de uma estrutura fixa para o transporte da bicicleta localizada na lateral das escadas do VLT.



A estudante universitária Ana Isabel, de 28 anos, e o engenheiro mecânico Sérgio Maximiano, de 33 anos, utilizaram a integração nesta sexta-feira, 17, no VLT Parangaba-Mucuripe. Os ciclistas elogiaram o novo serviço, mas consideraram necessária a existência de sinalização dentro dos trens.

“Eu estou achando bem prático. É mais seguro, nós levamos a bicicleta e é confortável, porque tem ar-condicionado. A gente não cansa muito, pois é bem próximo de onde a gente desce. A sinalização está até legal, mas a subida dificultou um pouquinho. Tem essas canaletas [estruturas] e é bem alto, a gente tem que empurrar a bicicleta até lá em cima”, relatou a estudante.

No entanto, Sérgio analisou a importância da ampliação, principalmente se o ciclista precisa transitar por vias que não contam com ciclofaixas.

“Não é todo canto que tem ciclofaixa. Então, a gente vem com a bicicleta, faz o percurso que precisa, e no lugar onde a gente vai descer continuamos o caminho”, reforçou.

A bicicleta é a principal forma de transporte dos dois, pelo fato do trajeto com o veículo ser mais rápido e representar uma forma de atividade física. Ana e Sérgio apontaram que, antes da integração existir, eles deixavam as bicicletas no estacionamento de um shopping da região, pegavam o VLT e depois voltavam para retirar os veículos.

Os ciclistas que desejarem usufruir da integração devem estar atentos às regras para o embarque das bicicletas no local. De acordo com o regulamento, não é permitido pedalar dentro da estação, dos trens ou nas rampas de acesso. Além disso, bicicletas cargueiras, motorizadas ou bikes comuns com cargas acopladas não podem circular no local.



Serviço

Integração de bicicletas no VLT Parangaba-Mucuripe

Horário: Segunda a sexta-feira, de 9h às 15h e 20h até o encerramento; Sábado, de 15h até o encerramento

Tarifas: VLT - gratuito. Não é cobrado valor adicional pelo embarque com bicicleta.

