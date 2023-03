Moradores aprovam mudança do nome de bairro Dendê para Rachel de Queiroz

O bairro Dendê, localizado na Regional 8 de Fortaleza, tem um novo nome: agora, o local é oficialmente nomeado como Rachel de Queiroz, uma forma de homenagear a escritora cearense.

Na manhã desta quinta-feira, 16, moradores da região que transitavam pela principal via do bairro, a avenida Bernardo Manuel, afirmavam não saber da mudança, muitos sequer conheciam o antigo nome. "Eu nunca tinha ouvido falar em Dendê por aqui. Pra mim, era Parque Dois Irmãos ou Itaperi", conta a autônoma Lúcia de Fátima, 63. A vendedora afirma que gostou de saber da novidade.

"Quer dizer que era Dendê e agora vai ser Rachel de Queiroz? Achei lindo, uma homenagem merecida", opina Lúcia, que vive no antigo bairro do Dendê desde os 12 anos de idade.

Já para Maria Auxiliadora, 58, que trabalha como operadora de máquinas, a mudança colocará fim a uma dúvida que carregava consigo. "Sempre achava que era lá perto do Edson Queiroz, e não entendia por que as contas chegavam com o nome de Dendê".

A confusão relatada por Maria Auxiliadora é um dos motivos da mudança de nome. De fato, no Edson Queiroz, existe a comunidade do Dendê, entretanto, a localidade está inserida dentro do bairro. "Agora combinou mais, até porque já existia outro Dendê. Ainda tem a homenagem à mulher, achei legal. Eu já vou espalhar para todo mundo", brinca.

A proposição da mudança partiu do vereador Danilo Lopes (Avante), que também alega que nenhum outro bairro da Cidade homenageia mulheres, que não sejam Iracema ou figuras religiosas.

Pelo menos dez pessoas foram questionadas pela reportagem sobre a mudança de nome do bairro e nenhuma sabia da novidade. Mais da metade dos entrevistados não sabia que o bairro era chamado de Dendê e conheciam o local como Parque Dois Irmãos, Serrinha ou Itaperi. A troca de nome foi aprovada com unanimidade.

"Eu não sabia exatamente onde era o Dendê, mas gostei da troca. Acho a palavra 'Dendê' um pouco pesada, me lembra violência", afirma Marina Ferreira, 62, que é moradora do bairro desde 1987. "Agora traz um novo ar. Um bonito nome e uma grande escritora", avalia.

O "novo bairro" segue com a mesma delimitação que já possuía antes da alteração do nome. De acordo com a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), o Rachel de Queiroz possui 1,97 quilômetros quadrados, limitado pela avenida Bernardo Manuel, pela rua Holanda e pela rua Carlos Juaçaba. O que o torna vizinho dos bairros Parque Dois Irmãos, Mondubim, Jardim Cearense, Maraponga e Itaperi.

Dados coletados em 2020 apontam que a população residente no bairro era de 5.637 pessoas, sendo 2.822 mulheres e 2.815 homens. Ainda de acordo com o levantamento de 2020, o bairro possuía 3.554 inscrições residenciais e 235 comerciais.

O processo para a mudança de nome foi iniciado em novembro de 2021, mês em que passou a tramitar na Câmara Municipal. Somente em 16 de fevereiro deste ano, uma audiência pública ouviu os moradores do local, que aprovaram com unanimidade a mudança do nome, concretizada no último dia 13.

Questionado sobre a mudança, o O Instituto de Planejamento e Gestão de Fortaleza (Iplanfor) informou, através de nota, que a homenagear nomes femininos "fazem parte da história do Ceará e do Brasil contribui para o 'pensar' a cidade sob outra perspectiva. A mulher tem um papel fundamental em nossa sociedade, Fortaleza é composta majoritariamente por mulheres, mas, muitas vezes, não é representada em elementos simbólicos", cita. No entanto, o Iplanfor ressalta que a mudança de nomes de bairros, praças, vias e demais logradouros públicos é uma prerrogativa do Poder Legislativo.

