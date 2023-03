Caminhada da Juventude pelo Clima ocorre pela primeira vez em Fortaleza

Em alusão ao Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, jovens da Rede Cuca realizaram a Caminhada da Juventude pelo Clima, na manhã desta quinta-feira, 16, na Barra do Ceará, em Fortaleza. O objetivo da ação é engajar a juventude nas discussões climáticas. Esta foi a primeira vez que o evento ocorreu na Cidade.

“O papel é engajar a juventude nessas discussões para que se tornem vozes em defesa do meio ambiente e de políticas que diminuam os impactos das mudanças climáticas. Hoje a gente ocupou as ruas para conscientizar ainda mais pessoas com a juventude como protagonista”, explica Clarice Araújo, coordenadora de meio ambiente da Rede Cuca.

Geovana Catunda, de 21 anos, é voluntária do Cuca Ambiental e foi uma das pessoas que participaram da ação. “Meio ambiente é uma pauta da juventude, e eles são o futuro. Então, temos que instigar esses jovens a estarem cada vez mais pautando e passando esse conhecimento para as próximas gerações e também para as passadas”, diz.



Segundo o relatório In the Dark, publicado pela Greenpeace EUA, em parceria com as organizações Avaaz e Friends of the Earth, no ano passado, as redes sociais estão falhando no combate à desinformação sobre questões climáticas.

Isso acontece porque, de acordo com o estudo, existe uma falta de transparência na forma como os infratores são tratados.

Entre as cinco redes sociais analisadas, o Twitter teve a pior pontuação: 5 de um total de 27 pontos; Pinterest e Youtube tiveram os melhores resultados. Veja o gráfico:

Para tentar reverter a situação, os voluntários do programa Cuca Ambiental também atuam nas redes sociais.

“A gente busca fazer postagens passando algum tipo de conhecimento para as pessoas e a gente também tenta instigar que os jovens, em suas redes sociais, também estejam pautando essas questões ambientais, divulgando nossos eventos e chamando outras pessoas”, diz Geovana, que além de voluntária, também é estudante de Ciências Ambientais.

"A gente costuma dizer que estamos nas ruas e nas redes, porque existe esse compartilhamento que ajuda a disseminar esse conhecimento da melhor forma”, continua.

A caminhada contou com a participação de voluntários do programa Cuca Ambiental, da Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis), de estudantes de escolas públicas e de pessoas que moram na região.

Para continuar engajando o público na discussão climática, a Rede Cuca também está desenvolvendo o projeto Missão Climática que realizará formações para o público.

“Ao longo de todo o ano vamos fazer atividades em escolas, associações, comunidades e nas próprias sedes das redes cucas. Para que as pessoas possam defender e discutir o tema que elas precisam e, antes, entender o que acontece”, diz Clarice Araújo.



