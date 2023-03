Mulher trans é encontrada morta na Praia de Iracema

Não há informações sobre as circunstâncias do crime. A Polícia informou que investiga o caso

Uma mulher trans foi encontrada morta na Praia de Iracema, em Fortaleza, nessa segunda-feira, 11. O corpo de Renna Rodrigues, de 37 anos, estava dentro da água, perto da faixa de areia, e foi avistado por pessoas que estavam no espigão e acionaram a Polícia. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Não há informações sobre as circunstâncias do crime. Conforme O POVO apurou, a vítima tinha saído de casa para encontrar uma pessoa que ela conversava por meio das redes sociais.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que investiga as circunstâncias da morte. "Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer o trabalho policial", acrescentou.



Denúncias sobre caso de mulher trans encontrada morta na Praia de Iracema



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

DHPP: (85) 3101 0181

